Главу одного из нижегородских представительств Минобороны РФ подозревают во взятках

Военный следственный отдел СК РФ по Нижегородскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении капитана II ранга, начальника 161 военного представительства Минобороны РФ по подозрению в получении взяток. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, военнослужащий был задержан при получении 155 тыс. руб. взятки в салоне своего автомобиля. Как выяснил «Ъ-Приволжье», задержанным является Михаил Логвин.

По версии следствия, мужчина с декабря 2017 года по май 2019 года ежемесячно получал на банковскую карту деньги от генерального директора коммерческой компании. Предприятие являлось поставщиком по гособоронзаказу. Общая сумма взятки превысила 500 тыс. руб.

Дело возбуждено и расследуется по п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством в крупном размере»). Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Анастасия Еремина