«Краснодар» подписал контракт с португальским полузащитником Фернандешем

ФК «Краснодар» подписал личный контракт до конца сезона 2019/2020 с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем. 33-летний футболист успешно прошел медобследование. Он перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента.

Сообщается, что в сезоне 2017/18 Фернандеш попал в число 33 лучших футболистов чемпионата России по версии РФС. С 2014 года он играет за московский «Локомотив».

Кроме того, футбольные клубы «Краснодар» и «Рубин» оформили трансфер Егора Сорокина. 23-летний центральный защитник подписал 5-летний контракт с «быками», но до конца текущего сезона будет выступать за «Рубин» на правах аренды.

Центральный защитник «черно-зеленых» Алексей Гриценко будет выступать до конца сезона за ФК «Тамбов». Футбольные клубы согласовали все детали аренды футболиста. Сообщается, что он перешел в «Краснодар» в июне 2017 года и за это время провел за основную команду «быков» 11 матчей, забив один гол.

Василий Хитрых