На развитие сельского хозяйства в Тамбовской области направят 3 млрд рублей

В рамках заключенных соглашений между администрацией Тамбовской области и Минсельхозом РФ в 2019 году регион получил 2,99 млрд руб. федеральной поддержки, сообщает пресс-служба администрации области. Там уточнили, что 2,1 млрд руб. из этой суммы уже перечислили на поддержку сельского хозяйства и на обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Финансирование этих мероприятий из областного бюджета составило 400 млн руб. По данным Минсельхоза РФ на 1 сентября, до тамбовских аграриев доведено 70,37% от общего количества преференций. Это больше, чем средние показатели по России (61%) и Центральному федеральному округу (59,99%).

Валерия Розбот