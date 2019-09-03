Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина анализирует данные экспертов о том, как меняется цена жилой недвижимости в зависимости от стадии ее готовности и спроса.

В рамках реализации проекта, то есть в процессе продаж квартир в нем, стоимость лотов постепенно меняется. Обычно, чем выше готовность объекта, тем дороже. Но на стоимость оказывает влияние также и спрос. Так, за год на первичном рынке квартир бизнес-класса зафиксирован рост цены предложения на 3,2%, и теперь она составляет 237,5 тыс. руб. за квадратный метр. Это данные аналитиков риэлторской компании «Бон Тон». Но самая яркая динамика оказалась у студий. Средняя цена квадрата в компактном лоте увеличилась на 16,5%, с 213 тыс. руб. до 248 тыс. руб., а стоимость покупки поднялась почти на 30%. И если год назад усредненный предлагаемый бюджет составлял чуть более 6 млн руб., то сейчас эта цифра приблизилась к отметке в 8 млн руб.

По всем остальным же лотам зафиксировано снижение. Данные таковы — средняя стоимость предложения на однокомнатные квартир уменьшилась на 3%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 8%. Но при этом средняя цена покупки демонстрировала рост. Объяснение простое: клиенты приобретают меньшую площадь по большей стоимости за квадратный метр. Квартиры в целом по рынку бизнес-класса стали менее просторными на 5%. Если год назад средняя приобретаемая площадь составляла почти 78 кв. м, то сегодня — 73,5 кв. м. И стоит отметить, что больше всего уменьшился средний метраж одно- и двухкомнатных вариантов. В среднем на 11%.

Что касается общих цен в сегменте квартир бизнес-класса, то средняя стоимость лота сегодня варьируется от 7,9 млн руб. за студию до 28 млн руб. среди многокомнатных квартир.