«МегаФон» начнет тестирование платформы для экологического мониторинга в сентябре

«МегаФон» разработал платформу для экологического мониторинга и в ближайшее время планирует в тестовом режиме подключить к ней предприятия, сообщили “Ъ-СПб” в компании. Пока апробация решения будет проходить в сотрудничестве с ГК «ГазЭнергоСтрой», но в дальнейшем оператор планирует подключить к этой платформе предприятия Петербурга, Ленобласти и других регионов.

Платформа промышленного интернета вещей для надзорной деятельности была разработана оператором в рамках программы «Цифровая экономика». Функционал платформы может использоваться надзорными органами (Росприроднадзор, Роспотребнадзор), в целях автоматизации надзорной деятельности (получение сведений о выбросах и сбросах предприятий, реализация иных контрольно-надзорных мероприятий). В свою очередь, федеральный закон обязывает предприятия в автоматическом режиме передавать эти сведения в надзорные органы с 1 января 2019 года. Для этого они должны оборудовать свои источники выбросов системами автоматического контроля и подключиться к платформе.

Как объясняют в «МегаФоне», преимущество их решения для предприятий заключается в том, что они, реализуя требования федерального закона, могут получить дополнительную аналитику и нивелировать риски возможных штрафных санкций. Финансовая модель реализации данного проекта возможна по лизинговой, сервисной, либо модели субсидирования/льготного кредитования от государства.

Алексей Кириченко