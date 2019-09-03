Челябинский омбудсмен инициирует расследование по фактам смертей двоих контрактников

В Челябинской области найден мертвым второй военнослужащий за две недели. Последний инцидент произошел в части Росгвардии, дислоцированной в Снежинске. По информации уполномоченной по правам человека в регионе Маргариты Павловой, мужчина совершил самоубийство. При нем была найдена записка с обвинением командования в причинах случившегося, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Известно, что военнослужащего обвиняли в недостаче, он отрицал свою вину. «Это уже второй случай суицида за две недели, безусловно, это вызывает внимание. По этим случаям мною готовится обращение в Следственный комитет Екатеринбурга»,- прокомментировала случившееся Маргарита Павлова.

«Обстоятельства устанавливает военный следственный отдел. Мы готовы оказать родным необходимую правовую помощь», - отметил советник уполномоченного по правам человека, координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев.