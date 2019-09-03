На пяти улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена»

Знаки «Остановка запрещена» будут установлены на пяти улицах Екатеринбурга в течение третьего квартала. В мэрии пояснили, что специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД) учли мнение жителей, обратившихся в органы местного самоуправления. Остановка автотранспорта будет запрещена на следующих участках:

Белинского от улицы Щорса до улицы Циолковского;

Гурзуфская от улицы Посадской до дома № 51 по улице Гурзуфской;

Маршала Жукова перед улицей Антона Валека со стороны улицы Челюскинцев (50 метров до перекрестка);

Плотников от улицы Венгерских коммунаров до дома № 80/3 по улице Крауля;

Клары Цеткин от улицы Тургенева до здания № 13А по улице Клары Цеткин.