ВЦИОМ: большинство россиян верят в способность страны защитить от террористов

Большинство россиян (80%) считают, что российские власти способны обеспечить их безопасность от террористических атак, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Более трети россиян (38%) считают, что угроза со стороны международного терроризма ослабела.

Согласно опросу, 16% респондентов не верят в способность государства защитить их от терактов (против 12% в 2018 году). Порядка 32% опрошенных, считают вероятными атаки против россиян. Больше половины (53%) так не считают.

Говоря о возможных источниках угрозы терроризма для россиян, 15% опрошенных полагают, что она исходит от США, 11% — от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», 8% — от других исламских группировок, и столько же украинских националистов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 31 августа 2019 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.