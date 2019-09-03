03 сентября, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Висит на заборе, колышется ветром

Мэрия начнет борьбу с расклейщиками рекламы и ее заказчиками.

от

Чтобы очистить улицы Нижнего Новгорода от объявлений, которыми заклеены столбы, стены домов, заборы и остановки, администрация города решила опробовать новые меры борьбы.


Администрация города намерена привлекать к административной ответственности не только компании, незаконно расклеивающие объявления на улицах, но и их клиентов. Такие методы уже практиковались ранее, но не изменили ситуацию к лучшему. По мнению многих юристов, эта инициатива не имеет законных оснований.

По замыслу мэрии, сотрудники административно-технической инспекции будут звонить по номерам, указанным в незаконно расклеенных объявлениях, а когда предприниматель или его представители будут приезжать для оказания услуг, на месте их будут ждать представитель АТИ и сотрудник МВД, которые выпишут штраф.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Красноярский экономический форум переедет в Нижегородскую область Форум нацпроектов может пройти в Нижнем Новгороде в 2021 году.
Перевозчики ждут от Нижегородской области преференций Грузовые компании просят у облправительства льготы по транспортному налогу.
Крупная сеть пиццерий выкупает филиалы у нижегородских партнеров Это происходит на фоне недовольства франчайзи.
«Территория РИТМА» проходит в Нижегородской области В международном предпринимательском форуме принимают участие 110 бизнесменов.
Нижегородцы выберут на что потратить областные деньги Власти указали на проекты, за которые можно проголосовать, чтобы их профинансировали.
В Дзержинске создадут особую экономическую зону Инвесторы получат налоговые и таможенные преференции.
Профиль пользователя