Висит на заборе, колышется ветром Мэрия начнет борьбу с расклейщиками рекламы и ее заказчиками.

Чтобы очистить улицы Нижнего Новгорода от объявлений, которыми заклеены столбы, стены домов, заборы и остановки, администрация города решила опробовать новые меры борьбы.





Администрация города намерена привлекать к административной ответственности не только компании, незаконно расклеивающие объявления на улицах, но и их клиентов. Такие методы уже практиковались ранее, но не изменили ситуацию к лучшему. По мнению многих юристов, эта инициатива не имеет законных оснований.

По замыслу мэрии, сотрудники административно-технической инспекции будут звонить по номерам, указанным в незаконно расклеенных объявлениях, а когда предприниматель или его представители будут приезжать для оказания услуг, на месте их будут ждать представитель АТИ и сотрудник МВД, которые выпишут штраф.