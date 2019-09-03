Перевозчики ждут от Нижегородской области преференций

Грузовые компании просят правительство области предоставить льготы по транспортному налогу, отменить ограничение на проезд тяжеловозов по региональным дорогам в весенний период и решить вопрос с системой весогабаритного контроля, которая, по их мнению, работает некорректно.







Кроме того, они добиваются отмены ограничения на проезд тяжеловозов весной по региональным дорогам. Этот вопрос сейчас прорабатывается в облправительстве, поскольку ущерб региональным дорогам от движения тяжеловозов в этот период оценивается в сумму около 3 млрд рублей.

Еще одна проблема, решить которую хотят грузоперевозчики связана с тем, что система весогабаритного контроля работает некорректно, а оспорить штрафы, вынесенные на основании ее данных, невозможно. Перевозчики заявляют, что из-за того, что система завышает массу грузовых автомобилей, им приходится платить крупные штрафы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий говорит, что суды почти всегда выносят отказные решения по оспариванию штрафов, ссылаясь на то, что рамки весогабаритного контроля проходили обязательную сертификацию, а значит, работают исправно. При этом, по словам Солодкого, ни одного органа, способного отменить эти штрафы, сегодня в России нет.