Уважаемый Юрий Яковлевич!

В сознании большинства наших людей существует устойчивый стереотип «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Наша страна имеет вековые традиции, когда значительная часть целых поколений наших предков отправляла другую часть в тюрьмы. Кто только из известных нам людей ни сидел в тюрьме: от соседа по садовому товариществу до знаменитых ученых, писателей, артистов и спортсменов. При этом с точки зрения нашего внутреннего восприятия «сидельца» является ответ на вопрос: за что он сидел в тюрьме?

Когда наказание последовало за совершение доказанного преступления, особенно если преступное деяние не вписывается в систему моральных ценностей общества, оно воспринимается людьми как справедливое. Но когда доказательств нет или еще хуже они сфальсифицированы, вынесение такого наказания является ударом по авторитету власти и государства.

Теоретическая структура взаимодействия правоохранительных органов, осуществляющих уголовное разбирательство, построена по принципу противовеса, когда есть следственные органы и надзирающая за ними прокуратура, которая призвана не допускать противозаконное и поэтому необоснованное привлечение людей к уголовному преследованию. Однако практика не всегда соответствует теории.

Вопиющая ситуация, иллюстрирующая это утверждение, сложилась в городе Санкт-Петербурге в связи с расследованием питерским управлением ФСБ уголовного дела в отношении известного человека, бывшего руководителя Ленинградского областного отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Израйлита В.С. Деловая и человеческая репутация Израйлита В.С. общеизвестна в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это один из людей, личной заслугой которого является реализация важного для страны проекта – строительство на Балтике глубоководного морского торгового порта в Усть-Луге. Стратегической точкой на карте страны это место становится еще и потому, что именно здесь берет начало морская часть знаменитого газопровода «Северный поток-2».

«Просто так в тюрьму не посадят», – считает значительная часть людей. Действительно, сложно поверить, что просто так в одно и то же время произошли следующие события, которые можно констатировать как факты: на уровне политического руководства страны принято решение об интенсивном экономическом развитии территории Усть-Луги, и одновременно с этим возбуждено уголовное дело в отношении одного из главных держателей активов в порту – Израйлита В.С., который с декабря 2016 года и до настоящего времени содержится в следственном изоляторе (СИЗО), хотя не обвиняется в совершении каких-либо насильственных преступлений.

При этом, конечно же, следует учесть еще один факт, что фирмы АО «ТЛК» и ОАО «МТП Усть-Луга», к которым Израйлит В.С. имел отношение в связи с их деятельностью в порту, в период нахождения Израйлита В.С. в тюрьме нашли другого счастливого собственника, то есть Израйлит В.С. остался ни с чем. Без сомнения, представить эти события простым стечением обстоятельств – сложно. В пользу верности народной мудрости о том, что в тюрьме просто так три года человека держать не станут, свидетельствует то, что в отношении Израйлита В.С. было возбуждено уголовное дело «по отмыванию» денежных средств, добытых преступным путем, через три года после истечения срока давности за совершение деяний, которые ФСБ считает преступными, несмотря на то что закон не позволяет правоохранительным органам возбуждать уголовные дела по истечении определенного срока с момента их совершения, даже не вдаваясь в поиски ответов на вопросы о том, виноват или не виноват человек.

Однако названное требование закона в отношении Израйлита В.С. не сработало, и это тоже – факт. Возникает вопрос: почему? Может быть, это случайный сбой в системе координат работы следователей ФСБ? Навряд ли, так как случайность может быть единичной, а мы наблюдаем закономерность. Системность следователей ФСБ из питерского управления в злоупотреблениях с правовым понятием «срок давности» проявилась и когда Израйлита В.С. привлекли к уголовной ответственности по двум уголовным делам за совершение преступления в виде хищения денег в форме обмана и злоупотребления доверием потерпевшего – дочерней структуры ОАО «Транснефть» – в период строительства объекта «Нефтебаза», возведенного на территории порта.

Даже если не давать оценки доказательствам и абстрагироваться от того, что Израйлитом В.С. не был подписан ни один документ, в том числе финансовый, связанный с этим строительством, сами события происходили тогда, когда в «святой» для каждого российского бизнесмена книге – «Уголовном кодексе России» – находилась статья, согласно которой за совершение преступлений в области предпринимательства действовали все те же правила о сроке давности, и этот срок по отношению к Израйлиту В.С. уже истек. Несмотря на это, он был привлечен к уголовной ответственности, так как находчивые следователи ФСБ, действуя под видом защиты закона, использовали в тексте обвинения фразу о том, что преступление было совершено «под видом предпринимательской деятельности», а не в связи с ней. Благодаря этому иезуитскому методу все граждане страны должны знать, что медицинские сотрудники действуют «под видом медицинской деятельности», педагоги воспитывают детей «под видом педагогической деятельности» и т.п.

Но и этого «ноу хау» оказалось мало, и ФСБ использовала свой старый и, к сожалению, успешный метод, когда из многоэпизодного преступления вычленяется какой-то один и возводится в разряд отдельного уголовного дела, то есть из одного преступления искусственно делается два. Тем самым следователи получают для себя подстраховку в случае, если Израйлит В.С. будет в суде оправдан по одному уголовному делу, то тогда, вероятно, останется второе уголовное дело, так как существующая в стране судебная практика показывает, что суды не идут на радикальные исправления ошибок, допущенных людьми, действующими от имени органов предварительного следствия и прокуратуры. Тем более если это касается резонансных дел в отношении людей, которые к моменту вынесения приговора уже несколько лет были вынуждены провести в тюрьме. В результате использования таких методов никто из должностных лиц ответственности не несет. Все «шито-крыто», так как сначала при избрании меры пресечения следователи в судах обосновывают свои ходатайства о необходимости содержания человека в СИЗО тем, что он якобы совершил «букет» из преступлений, а в конце нет повода привлекать к ответственности следователей, так как уже не в счет, что из первоначального «букета» остался только один «засохший и надломленный стебелек», а значит, содержание человека в тюрьме было формально законным.

В результате такой комбинации произошло искусственное увеличение объема вмененных Израйлиту В.С. преступлений, за которым следует ужесточение в будущем вынесения наказания, ведь два преступления это больше, чем одно.

Подтверждением того, что в действительности речь может идти не более чем о совершении только одного преступления, является наличие одного и того же времени совершения действий, одного и того же объекта преступления – денег, одного и того же потерпевшего, одного и того же контракта, в рамках которого произошли события, и одних и тех же способов вмененных Израйлиту В.С. двух преступлений.

Всем выше сказанным далеко не ограничивается эксклюзивность в подходе следователей ФСБ к расследованию уголовного дела в отношении Израйлита В.С. Доказанность его вины невозможно считать обоснованной, потому что:

– в ходе расследования его обвиняют в завышении цен при поставках товара без указания его наименований и количества;

– в поставках по завышенным ценам некачественных труб, которые в действительности были поставлены на другой объект другими людьми и в адрес не ОАО «Транснефть», а иной организации, что подтверждено вступившими в законную силу приговорами, вынесенными в отношении третьих лиц;

– в совершении действий, которые якобы не имели экономической целесообразности, но при этом следователем не назначалось и не было проведено ни одного экспертного исследования в области экономики.

Кроме этого, Израйлиту В.С. отказано в удовлетворении всех его ходатайств о проведении очных ставок в тех случаях, когда у него имеются кардинальные противоречия по делу с другими людьми; в вызове и допросе лиц, имевших прямое отношение к заключению контракта и строительству объекта, и в других случаях.

На этом фоне пропажа личного имущества Израйлита В.С., изъятого в ходе обыска и внесенного в опись протокола, а также отказы следователя в предоставлении возможности Израйлиту В.С. ознакомиться с вещественными доказательствами и в проведении процессуальных действий с участием конкретных избранных им защитников или тому подобные нарушения права на защиту уже кажутся «мелочью».

Возникает закономерный вопрос: куда смотрит надзирающая за следственной службой ФСБ прокуратура г.Санкт-Петербурга? Ответ очевиден: прокуратура в лице заместителя прокурора г.Санкт-Петербурга Жуковского С.А. смотрит в ту же сторону, куда «повернута голова» питерской ФСБ, и вместе они заинтересованы избежать ответственности за трехгодовалое пребывание Израйлита В.С. в тюрьме. Только этим можно объяснить, что городская прокуратура, будучи прекрасно осведомленной о всем выше сказанном, вместо принятия мер надлежащего прокурорского реагирования по-прежнему занимается формальными отписками на жалобы адвокатов, порой переправляя их для разрешения тем, действия кого и обжаловались, то есть в ФСБ. Следует отметить, что прокуратура города уже однажды утверждала обвинительное заключение в отношении Израйлита В.С. и направляла его для рассмотрения в суд, но он не счел возможным такое разбирательство провести из-за наличия фундаментальных недочетов, существовавших в выводах, изложенных в обвинении, но и это не явилось причиной для надзирающих прокуроров, чтобы воспрепятствовать очевидным нарушениям закона.

Весь пафос заключается не в провозглашении лозунга «Свободу Юрию Деточкину!», а в необходимости обеспечения со стороны прокуратуры уверенности у всех граждан нашей страны в том, что надзирающий орган действительно стоит на страже закона и поэтому объективно относится как к обвиняемым, так и к следователям, в данном случае в лице ФСБ, которые позволяют себе грубо нарушать закон. Что у нас действует верховенство принципа закона о презумпции невиновности. Что любой заместитель прокурора любого города страны, а если он не в состоянии, то Генеральная прокуратура, выполнит свою обязанность и пресечет нарушения закона, даже если эти нарушения допущены сотрудниками ФСБ и связаны с областью, граничащей с переделом активов между предпринимателями.