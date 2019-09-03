Прокуратура Кубани требует отменить сделки по продаже мэрией двух участков в Сочи

Прокуратура Краснодарского края обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием признать недействительными две сделки купли-продажи земельных участков в Центральном районе Сочи, которые мэрия курорта реализовала коммерческим фирмам. В настоящее время судом наложены обеспечительные меры на участок площадью 4,1 тыс. кв. м по улице Кипарисовой, 8 г и участок 12 тыс. кв. м по улице Кипарисовой, 4.

Как следует из документов суда, иск прокуратуры направлен в интересах неопределенного круга лиц. Земля по Кипарисовой, 4 была реализована в июне 2018 года ООО «Сотар» (сумма сделки не называется), а участок по Кипарисовой , 8 г был продан Департаментом имущественных отношений администрации Сочи ООО «Уралснабмаш» за 2,36 млн руб. Прокуратура требует признать оба договора купли-продажи недействительными, а также возвратить денежные средства коммерческим предприятиям. Судебное заседание по обоим участкам назначено на 17 сентября 2019 года. Более точные претензии к сделкам по продаже мэрией курорта данных земельных участков не называются.

Согласно кадастровой карте Сочи, участки по Кипарисовой, 4 и Кипарисовой, 8 г находятся вдоль трассы А-147 Джубга – Адлер возле русла речи Сочи. В настоящее время там расположены ангары транспортных компаний.

Дмитрий Михеенко