Саратовцы обманули семерых предпринимателей на 48 млн рублей

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении двоих граждан, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в отношении предпринимателей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с 2014 по 2018 годы ООО «Фермер-2012» и его заместитель заключили с пятью юридическими лицами, находящимися в различных субъектах РФ (Краснодарский и Ставропольский края, Республика Северная Осетия-Алания) договоры поставки сельхозпродукции и удобрений на сумму более 40 млн руб. Для придания вида законности своим действиям обвиняемые поставляли незначительную часть товара либо выдавали чужую сельхозпродукцию за свою, после чего требовали полной оплаты договора. После перечисления денежных средств фигуранты уголовного дела скрывались от потерпевших либо объясняли невозможность исполнить свою часть договора нехваткой средств.

В тот же период они выступили как приобретатели удобрения, однако не оплатили товар. Аналогичное преступление совершено одним из фигурантов в одиночку с использованием ООО «Торговый Дом Кристалл», в котором он являлся директором.

Общий ущерб, причиненный семи предпринимателям, оценивается в 48 млн руб. Для его возмещения по ходатайству следователя было арестовано имущество обвиняемых (недвижимость, земельные участки).

Марина Ковалева