На Ставрополье на попавшего в ДТП водителя микроавтобуса завели уголовное дело

Водителя микроавтобуса «Мерседес», попавшего в аварию 29 августа в Кочубеевском районе Ставропольского края, подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Следствие установило, что водитель пассажирского микроавтобуса двигался по автомобильной дороге «Кавказ» со стороны Армавира в направлении Невинномысска и проявил невнимательность к дорожной обстановке. В результате он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся попутно грузовиком с полуприцепом.

Один из пассажиров микроавтобуса и сам водитель получили тяжкие телесные повреждения. Еще 15 участникам ДТП оказали медицинскую помощь.

Дарья Голякова