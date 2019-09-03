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Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

В Самарской области обнаружена партия сливочного масла-фальсификата

ООО «Рассвет» уличено в поставке в Шенталинскую центральную районную больницу 10 кг сливочного масла без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

«Результат лабораторных исследований показал, что это масло – фальсификат, оно не соответствует заявленным характеристикам, в составе обнаружены растительные жиры»,–говорится в сообщении.

Согласно информации на упаковке масла, оно было произведено ООО «Гамма» в поселке Васильки Ставропольского района. Но по указанному адресу вместо производственных цехов расположен частный жилой дом. Продукция была изъята, опечатана и помещена под хранение для дальнейшего уничтожения. В отношении больницы проводится административное расследование. Также расследование проводится по факту производства некачественного масла.

Георгий Портнов


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