Двое красноярских полицейских задержаны за взятки от похоронного бюро

В Красноярске двое сотрудников дежурной части отдела полиции №6 заподозрены в получении взяток. Как рассказали в краевом управлении Следственного комитета России, полицейские предоставляли директору ритуального агентства информацию об умерших, а предприниматель со своей стороны выплачивал полицейским 1-2 тыс. руб. с каждого заключенного договора о погребении.

По подсчетам следствия, с 2017 года подозреваемые «заработали» примерно 60 тыс. руб. В ходе следствия, возможно, будут установлены дополнительные эпизоды получения денежных средств. По ст. 290 УК РФ (взятка) полицейским грозит от семи до 12 лет заключения и штраф в размере 60-кратной суммы взятки.

Подозреваемые были задержаны службой собственной безопасности полицейского главка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, сотрудники отстранены от служебных обязанностей. В отношении них проводится внутренняя проверка. В случае установления вины полицейские будут уволены из органов по компрометирующим основаниям, их руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Илья Николаев