Объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» в сегменте медоборудования вырос почти в 3 раза

По итогам первого полугодия 2019 года объем нового бизнеса компании «Балтийский лизинг» в сегменте медицинской техники и фармацевтического оборудования вырос на 167,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в денежном эквиваленте – почти в три раза).

«Такие показатели вполне ожидаемы. Напомню, что в конце 2017 года в налоговое законодательство были внесены изменения, благодаря которым лизинговые платежи клиентов больше не облагаются НДС. Весь следующий год универсальные игроки лизингового рынка, финансирующие оборудование, делали акцент на этом продукте, обсуждали формы сотрудничества с медицинскими учреждениями. Активный рост заявок – прямой результат этой работы. Да, сейчас на показателях сказывается эффект низкой базы, но поскольку сегмент весьма перспективен, мы прогнозируем дальнейший равномерный рост спроса», - объяснил руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании «Балтийский лизинг» Андрей Волков.

Как отмечают в отделе по работе с поставщиками и партнерами, большая часть заявок в сегменте медтехники в этом году пришлась на оборудование для эстетической медицины, на втором месте по востребованности различные диагностические аппараты. Среди ключевых поставщиков: «Premium Aesthetics», «Медстройпроект», «Сономедика», «Medic-Service», ТД «Пульс» и другие.

Кроме того, «Балтийский лизинг» включил медицинское оборудование в список имущества, которое клиенты могут приобрести по упрощенной процедуре рассмотрения сделок, в рамках программы экспресс-лизинг медтехники. Условия предложения распространяются на диагностические аппараты (УЗИ, ЭКГ, МРТ и др.), а также стоматологическое и офтальмологическое оборудование.

Программой могут воспользоваться юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для оформления договора от клиента требуется авансовый платеж в размере от 20% и минимальный пакет документов, со своей стороны компания гарантирует быстрое оформление сделки.