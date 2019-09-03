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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Лукашенко призвал международные организации создать антитеррористический фронт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ и ШОС создать антитеррористический фронт. Он отметил, что мировые державы не хотят обсуждать проблемы международной безопасности.

«Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог»,— заявил господин Лукашенко в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом (цитата по ТАСС). «Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций — единственный верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе»,— сказал он.

Президент Белорусссии отметил, что сожалеет об отказе мировых держав включиться в процесс «Хельсинки-2». «Продвинутые политики Европы мне сказали снять эту проблему с повестки дня. Мы как будто не видим проблем, а, значит, этот процесс (эскалации ситуации.— “Ъ”) кому-то нужен. А кому-то просто нечего будет сказать»,— подчеркнул господин Лукашенко. Он напомнил, что Белоруссия уже предлагала запустить процесс «Хельсинки-2». «Пусть перед лицом мировой общественности главы государств встанут и ответят на больные вопросы жизни нашей планеты»,— заявил белорусский президент. Он призвал подключиться к процессу не только крупные страны, а также средние и малые. «В противном случае не только наши дети, а (даже) мы не доживем до спокойного ухода в тот мир»,— сказал господин Лукашенко.

Хельсинки-2 — обновленная версия Хельсинкского процесса 1975 года, в которой страны-участницы договорились признать итоги Второй мировой войны, неприкосновенности границ в Европе и легитимности социализма и т.д. Президент Белоруссии предложил рассмотреть новую версию процесса на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в 2017 году.

В октябре прошлого года генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что для запуска инициативы «Хельсинки-2» время еще не наступило. Он отметил,что «доверие между основными участниками процесса, обеспечение евроатлантической безопасности находится на таком низком уровне, что, боюсь, эти самые основные игроки просто не готовы присоединиться».

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