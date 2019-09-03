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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал лучшим тренером РПЛ

Главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина признали лучшим тренером месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба клуба. Это звание господин Карпин получил второй раз подряд.

«Эксперты РПЛ отдали свои голоса за тренера "Краснодара" Сергея Матвеева, болельщики и эксперты "Матч Премьер" проголосовали за Валерия Карпина»,— говорится в сообщении.

После восьми туров ФК «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Краснодаром» и «Зенитом».

Дарья Голякова


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