Руководителя следственного отдела УМВД Краснодара задержали по делу о взятке

ГУ СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении врио начальника одного из отделов Следственного управления МВД России по Краснодару о получении крупной взятки через посредника , сообщает «Интерфакс-Юг». По делу проходят Арсен Нарудьян и еще несколько неизвестных на данный момент должностных лиц. Мужчин обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Нарудьян задержан порядке ст. 91 УПК и допрошен в качестве подозреваемого.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Клименко, его подозревают в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, отдел полиции по Центральному округу Краснодара с 2015 года расследует уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью. Подозреваемым проходил некий господин Назаров, находящийся в Москве под подпиской о не выезде. В августе 2019 года один из подчиненных Нарудьяна приехал в Москву и в разговоре с Назаровым рассказал возможности закрыть дело в случае общения с Дмитрием Клименко. Последний пояснил Назарову, что он должен передать 8 млн руб. для последующей передачи Нурадьяну и другим должностным лицам полиции Краснодара.

Позднее Клименко получил от Назарова 2,8 млн руб., после чего его задержали сотрудники ФСБ.

Нарудьяну, если его вина будет доказана, может грозить до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, Интерфакс со ссылкой на юриста адвокат Армена Восканяна отмечает, что к ответственности будет привлечено руководство ГСУ МВД по Краснодарскому краю.

Елена Рыжкова