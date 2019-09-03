Для видеонаблюдения за выборами в Свердловской области установлено 746 камер

В 373 помещениях для голосования в Свердловской области сотрудники «Ростелекома» установили 746 камер. В единый день голосования 8 сентября они будут использованы для трансляции с избирательных участков на публичный портал «Наш выбор 2019». Срок хранения данных — три месяца со дня официального подведения итогов голосования.

В единый день голосования 8 сентября в Свердловской области пройдут довыборы депутата Госдумы РФ по Серовскому избирательному округу, а также депутата областного заксобрания по Орджоникидзевскому округу. Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. На депутатский мандат от Серовского округа претендуют биатлонист Антон Шипулин от «Единой России», депутат думы Качканара Габбас Даутов от КПРФ, фельдшер скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин от «Справедливой России», зампредседателя реготделения Ирина Скачкова от «Яблока», общественница Евгения Чудновец от ЛДПР и адвокат Игорь Рузаков от партии «Зеленые».