03 сентября, вторник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

На должность главы Устиновского района Ижевска временно перевели Владимира Петухова

Владимир Петухов временно переведен на должность главы Устиновского района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее господин Петухов занимал должность замглавы района по социальным и организационным вопросам. На новой должности он заменит Владимира Филимонова, который был временно переведен на пост главы после увольнения Игоря Утробина в марте 2019 года. Решение об утверждении Владимира Петухова в должности главы Устиновского района будет приниматься на сессии гордумы 26 сентября.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Тренды

Первые лица

Новости компаний

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя