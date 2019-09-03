На должность главы Устиновского района Ижевска временно перевели Владимира Петухова

Владимир Петухов временно переведен на должность главы Устиновского района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее господин Петухов занимал должность замглавы района по социальным и организационным вопросам. На новой должности он заменит Владимира Филимонова, который был временно переведен на пост главы после увольнения Игоря Утробина в марте 2019 года. Решение об утверждении Владимира Петухова в должности главы Устиновского района будет приниматься на сессии гордумы 26 сентября.