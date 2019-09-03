Малому бизнесу обещают льготные кредиты

Владельцы небольших магазинов и кафе смогут получать дешевые кредиты — Минэкономразвития предлагает включить их, а также тех, кто сдает имущество в аренду, в программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Это значит, что предприниматели получат право на займы по ставке не выше 8,5%. Кроме этого, увеличится максимальный размер кредита на инвестиционные цели — с 1 млрд до 2 млрд руб. "Ъ FM" поговорил с бизнесменами и узнал, как они относятся к предложению министерства. Подробности — у Владислава Викторова.

Программа льготного кредитования бизнеса возникла в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства в России, которая стартовала в этом году и будет работать до 2024-го. В ней уже участвует больше 90 банков, которые готовы выдавать предпринимателям кредиты по ставке 8,5%. Минимальная сумма — 500 тыс. руб., максимум — 2 млрд руб. Если брать заем на развитие дела, то отдать деньги придется за десять лет. На оборотные цели срок ниже — три года с пределом суммы в 500 млн руб. По словам главы Минфина Антона Силуанова, объем выдачи таких кредитов должен увеличиться в десять раз.

В целом, это действительно привлекательные условия, говорит директор по развитию компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский: «Если необходимо, то не так уж сложно в крупных российских банках взять кредит, если у тебя нормальный, работающий бизнес.

Конечно, ставка в 8,5% гораздо интереснее, чем текущие предложения в рынке, которые начинаются, как правило, от 15% и выше».

Впрочем, льготные условия для бизнеса предусмотрены и сейчас. Но для этого предприятие должно как минимум работать через филиалы в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, Республике Крым и Севастополе, вдобавок льготы не распространяются на рестораны из-за того, что они торгуют подакцизным товаром — алкоголем.

Между тем, сейчас кредиты в 1 млрд руб. получают единицы, говорит владелец сети кофеен Take & Wake Алексей Петропольский. Да и в целом, по его словам, бизнесу взять заем непросто из-за политики банков, поэтому участники рынка вынуждены прибегать к обходным схемам. Так что с появлением новой программы вряд ли что-то изменится, резюмирует предприниматель: «Ты можешь быть клиентом этого банка, показывать оборот, подать заявку на заем, но ни о каких льготных ставках, кредитовании не может быть и речи. Малый бизнес настолько рискованный, что банк не успеет отбить свои деньги, и ему придется возвращать эти средства самому. Малый бизнес быстрее получит кредит как физическое лицо: в таком случае и сумма будет больше, и проценты ниже, и мороки с документами меньше».

Сейчас власти намерены в течение ближайших трех лет выделить банкам субсидии на сумму в 55 млрд руб. И размер выплат из бюджета будет зависеть от категории заемщика, например, за выдачу займов микро, малым и средним предприятиям банки смогут получить до 3,5% от размера кредита. Это должно заставить их охотнее сотрудничать с небольшим бизнесом, полагает руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АиП» Сергей Елин: «Это существенно, потому что сейчас ставка в 8,5% для банка означала бы убыточную сделку. Это очень низкая ставка, которая, скорее всего, не будет перекрывать риски. Так что ни один банк не сможет сам получить средства по такой ставке, а дотации как раз-таки сделают такие программы потенциально интересными для кредитных организаций. Это не сверхприбыль, но все-таки достаточная составляющая, которая сделает из убыточного проекта прибыльный, пусть с небольшим доходом».

В то же время участники рынка отмечают, что идея Минэкономразвития не решает других проблем, связанных с повышенными требованиями для бизнеса — у банков по-прежнему останется право отказывать малым предприятиям из-за высоких рисков. Хотя в российских реалиях любые движения властей навстречу бизнесу это уже позитив, говорят сами предприниматели.

Проект постановления Минэкономразвития о льготном кредитовании для бизнеса согласован с Минфином и не получил никаких замечаний от Центробанка.