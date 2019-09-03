Кировская прокуратура просит изъять недвижимость у религиозной организации Финляндии

Прокуратура Кировской области обратилась в суд с требованием признать договор пожертвования недвижимости недействительной и обратить в собственность государства нежилое помещение площадью 175,4 кв. м на проспекте Ленина в Кирово-Чепецке. Официально собственником недвижимости является запрещенная в России религиозная организация «Свидетели Иеговы», зарегистрированная на территории Финляндии.

Как сообщает ведомство, было установлено, что изначально недвижимость принадлежала местной организации «Свидетели Иеговы Кирово-Чепецка». Перед ликвидацией объединения в 2016 году оно пожертвовало эту квартиру «Свидетелям Иеговы Воткинска». Эта организация, в свою очередь, в феврале 2017 года пожертвовала недвижимость религиозному объединению «Свидетели Иеговы», зарегистрированному в Финляндии. На территории того государства позже были оформлены права собственности на недвижимость в Кирово-Чепецке.

Однако прокуратура Кировской области сообщает, что с момента приобретения недвижимости финляндские «Свидетели Иеговы» не используют помещение и накопили перед управляющей компанией более 100 тыс. руб. долгов. Таким образом, при заключении договора пожертвования иностранной религиозной организации «усматриваются признаки мнимой сделки, совершенной в целях вывода имущества и намерением причинить вред Российской Федерации путем невозможности обращения имущества в собственность государства».

Анастасия Еремина