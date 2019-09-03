Нижегородца обвиняют в продаже фальшивых турпутевок на 3,2 млн рублей

В Нижнем Новгороде в суд направлено уголовное дело в отношении «предприимчивого гражданина», торговавшего фальшивыми туристическими путевками. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина изготовил поддельные туристические путевки в пансионаты, санатории и детские лагеря, расположенные на юге России. Под чужим именем он размещал в интернете объявления об их продаже.

На встречах с потенциальными покупателями мужчина представлялся сотрудником Федеральной службы охраны или военнослужащим, убеждал их в подлинности документов и получал деньги в качестве предоплаты за туристические туры.

Параллельно с этим такие же фальшивые путевки он продавал через туристическое агентство, руководство которого было не в курсе аферы. Всего через турфирму фальшивые путевки купили 45 человек.

Общий ущерб от действий мошенника составил более 3,2 млн руб. Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»), а также преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Обвиняемый заключен под стражу.

Андрей Репин