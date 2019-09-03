Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе «Питеравто»

Управление Роспотребнадзора по Петербургу провело проверку соблюдения обязательных требований в области перевозок в компании «Питеравто». По итогам рейда выявлено нарушение правил перевозки пассажиров.

Как сообщили в ведомстве, на одном из маршрутов перевозку людей осуществляло транспортное средство с неработающим аварийным выходом, что запрещено. Перевозчик обратился в Арбитражный суд города Петербурга и Ленинградской области с требованием отменить решение управления Роспотребнадзора, однако суд иск не удовлетворил. Решение суда подтвердил и Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. За нарушение «Питеравто» оштрафовано.