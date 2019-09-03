В Ростове планируют построить четырехполосную дорогу к Суворовскому

Власти Ростова приступили к проектированию дополнительной четырехполосной к новому микрорайону Суворовский, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24». Кроме того, планируется ремонт действующей дороги.

«Съездив на Суворовский, я понимаю, что если мы не решим проблему, мы будем с коллапсами сталкиваться всегда. Когда я там проезжал, было уже не утро, час пик должен был пройти, но там была очередь», - рассказал губернатор.

В этом году в перечень дорог, которые должны быть отремонтированы по национальному проекту «Безопасные дороги» вошло 189 объектов. Из этого количества отремонтировали 86% региональных дорог. Муниципальные дорогим пока отремонтированы чуть больше, чем 1/3. Ремонт всех 189 объектов должен завершиться к концу октября.

Дарья Голякова