Для Инорса и центра Уфы закупают системы видеослежения за 134,64 млн рублей

Власти Башкирии намерены установить в историческом центре Уфы и в микрорайоне Инорс, отличающемся высоким уровнем преступности, систему интеллектуального видеонаблюдения, состоящую из 951 камер, в том числе с системой распознавания лиц. На эти цели в бюджете выделено 134,6 млн руб. Поставщик оборудования будет определен на аукционе 11 сентября. Система должна быть смонтирована в течение трех месяцев, следует из условий аукционной документации.

Видеокамеры должны быть установлены на улицах и шести остановочных павильонах. На остановках планируется по две камеры с системой распознавания лиц, информация о чем будет поступать для обработки и хранения в Республиканский центр обработки данных. На более чем 20 остановках, кроме того, планируется установить кнопки экстренного вызова оперативных служб.

В центре система должна покрывать улицы Ленина и Революционную, в Инорсе — улицы Мушникова, Транспортную и Янаби.

Ранее о намерении апробировать в Инорсе систему распознавания лиц на базе комплекса сбора и обработки информации «Протокол» объявляли представители компании «Форд диалог» (контролируется предпринимателем из Татарстана Владимиром Нитенко). Затраты на эти цели оценивались в 115 млн руб. Компания намеревалась вложить в проект свои средства и федеральные гранты.

Майя Иванова