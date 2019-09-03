В Алнашском районе Удмуртии открыли новую школу на 500 мест

Новое здание школы на 500 мест открыли в Алнашском районе Удмуртии. Сейчас здесь обучается более 1,3 тыс. детей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Новая школа соответствует всем современным требованием, она оснащена кабинетами робототехники и технологии, спортивным и актовым залами.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, посетивший церемонию открытия здания, отметил, что договоренность о выделении средств на строительство Алнашской школы была достигнута в 2017 на встрече с премьером России Дмитрием Медведевыв, который выделил деньги из резервного фонда. «За счет этого стройку удалось завершить. Были проблемы с подрядчиком, но общими усилиями руководство республики и района их решило»,— добавил глава республики.