Госдолг Нижегородской области сократился на 2 млрд рублей за август

Госдолг Нижегородской области на 1 сентября 2019 года составил 60,8 млрд руб., снизившись за август на 2 млрд руб. Как сообщает пресс-служба правительства региона, уменьшение объема долга связано со снижением объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

Сейчас в структуре долга 66,9% представлены государственными ценными бумагами, 32,8% – бюджетными кредитами из федерального бюджета, еще 0,3% приходятся на госгарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Напомним, в феврале 2019 года госдолг области снизился на 12,2 млрд руб. до 62,9 млрд руб. и оставался неизменным до настоящего момента. Прогнозируется, что к 1 января 2020 года госдолг увеличится до 75,05 млрд руб. Его отношение к дохода областного бюджета составит 55,1%.

Анастасия Еремина