Самарская дирекция по подготовке к ЧМ-2018 уличена в неэффективном использовании 10,3 млн рублей

Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу неэффективно использовала бюджетные средства на сумму 10,3 млн руб. Деньги были потрачены на создание проектной документации, которая не использовалась. Об этом сообщает счетная палата региона.

Еще 2,8 млн руб. были неэффективно потрачены на оплату выполненных с опозданием работ по оформлению двух монументальных фресок в рамках проекта художественного оформления «Истории чемпионов» в Самаре. Кроме того, дирекция по подготовке ЧМ-2018 в Самаре выбрала фирму-организатора мероприятий (ивент-агентство) с нарушением требований федерального закона о подготовке и проведении в России футбольного первенства. Также установлено, что организация – поставщик ключевой инфраструктуры задействовала в организации и проведении фестиваля болельщиков субподрядчиков без согласования с дирекцией.

Георгий Портнов