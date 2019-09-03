Губернатор Ростовской области не поддержал запрет мобильных телефонов в школах

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24» высказался против полного запрета мобильных телефонов в стенах школ.

«Я не сторонник запрета мобильных телефонов в школах, я за некоторое ограничение и упорядочивание пользования ими. Телефон дает возможность связаться с родителями, которой дети должны пользоваться, когда это необходимо. У школьников должна быть возможность использовать телефон на перемене», - сказал господин Голубев.

Однако губернатор отметил, что присутствие мобильных телефонов на уроке отвлекает детей от учебного процесса и подчеркнул, что у школьников должна быть возможность хранить эти телефоны до того момента, когда понадобится связаться родителями.

Дарья Голякова