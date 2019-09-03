В Петербурге открылся филиал пансиона для воспитанниц Минобороны

Филиал пансиона воспитанниц Минобороны открылся в Петербурге. В первый набор обучаться в пансионате будут 240 воспитанниц.

Пансион предназначен для девушек 5-7 классов. В дальнейшем обучение в нем смогут пройти воспитанницы с 8 по 11 класс. Кроме общеобразовательной программы и занятий спортом в пансионе будут преподаваться несколько гуманитарных и технических дисциплин.

В церемонии открытия пансиона приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.