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Главному архитектору Ростова продлили домашний арест на полгода

Ворошиловский районный суд Ростова продлил домашний арест главному архитектору города Роману Илюгину. Об этом сообщила „Ъ-Юг“ его адвокат Екатерина Водяник.

«Домашний арест продлен на полгода, до 8 февраля. Мы будем обжаловать это решение»,— рассказала госпожа Водяник. Предварительное заседание по делу Романа Илюгина назначено на четверг, 5 сентября.

Главного архитектора Ростова Романа Илюгина подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ, от 4 до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, архитектор выдал разрешение на строительство индивидуального жилого дома, однако застройщик в том мест возвел нежилое здание коммерческого назначения. Позднее суд признал его опасным строением. Следствие считает, что чиновник разрешил строительство, не получив от застройщика необходимый пакет документов.

Кристина Федичкина


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