У ООО «ПСУ Радиострой» в Кропоткине арестовали автопарк за долг в 5,5 млн рублей

Судебные приставы Краснодарского края арестовали за долги по налогам и сборам автопарк ООО «ПСУ Радиострой» в Кропоткине. Задолженность компании составляла 5,5 млн руб. Как сообщили в ведомстве, арест транспортных средств побудил руководство общества не только погасить имеющуюся задолженность, но и исполнительский сбор в размере 380 тыс. руб. Деньги были взысканы в бюджет Российской Федерации.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПСУ Радиострой» зарегистрировано в Кропоткине в 2004 году как предприятие по строительству жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества 20 тыс. руб. Владельцем 100% доли в уставном капитале «ПСУ Радиостроя» является Константин Чепиков, учредитель и руководитель еще двух десятков компаний в Кропоткине и Гулькевичах, а также Северной Осетии. Выручка общества за 2018 год составила 82,3 млн руб., чистая прибыль – 3,2 млн руб., кредиторская задолженность – 46,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко