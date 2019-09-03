5 сентября, площадь им. С.Орджоникидзе

5 сентября в Уфе на Площади им. С. Орджоникидзе состоится большой концерт мастеров искусств Республики Башкортостан - Музыкальный Open Air «Уфимский нефтяной приглашает друзей!»
Этот уникальный культурный проект посвящается 100-летию Башкортостана, Году театра в России, Дню работника нефтяной и газовой промышленности.
Организаторы мероприятия: ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Администрация Орджоникидзевского района ГО г. Уфа. Генеральный партнер проекта: ПАО «Банк Уралсиб».
Под открытым небом Черниковки в программе «Шедевры классической музыки» прозвучат фрагменты из всемирно известных опер и оперетт «Кармен», «Травиата», «Летучая мышь», «Сильва» и др. в исполнении солистов, хора и оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета.
В год своего 80-летия Государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова выступит с программой «Танец душа народа», представляющей широкую палитру народной хореографии России и мира.
Место проведения Open Air «Уфимский нефтяной приглашает друзей»: Площадь им. Серго Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).
Время проведения концерта: с 18:30 до 21:00.
Уфимский государственный нефтяной технический университет и администрация Орджоникидзевского района Уфы с нетерпением ждут вас на празднике в добром настроении и в окружении близких людей!
Программа концерта солистов оперы, хора и симфонического оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета:
1 Ж. Бизе. Опера «Кармен». Увертюра
Исп. симфонический оркестр БГТОиБ
2 К. Орф. «Carmina burana». №1 – «О, фортуна»
Исп. хор и симфонический оркестр БГТОиБ
3 Ш. Гуно. Опера «Ромео и Джульетта». Вальс Джульетты
Исп. Народная артистка Башкортостана Эльвира Фатыхова
4 Ж. Бизе. Опера «Кармен». Куплеты Тореодора
Исп. Заслуженный артист России и Башкортостана Ямиль Абдульманов
5 Ж. Бизе. Опера «Кармен». «Хабанера»
Исп. лауреат всероссийских конкурсов Любовь Буторина
6 Дж. Верди. Опера «Риголетто» «Песенка герцога»
Исп. Заслуженный артист Башкортостана Алим Каюмов
7 Ш Гуно. Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст»
Исп. Заслуженный артист Башкортостана Артур Каипкулов
8 И. Штраус. «Тост Орловского» из оперетты «Летучая мышь»
Исп. лауреат международных и всероссийских конкурсов Ян Лейше
9 И. Кальман «Сильва». Дуэт Сильвы и Эдвина
Исп. Любовь Буторина и Ян Лейше
10 Дж. Верди «Травиата». Застольная.
Исп. Эльвира Фатыхова и Алим Каюмов
11 Нур Даутов. Слова Абдулхака Игебаева «Башкортостан»
Исп. Ямиль Абдульмнов и хор БГТОиБ
12 М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Хор «Славься»
Исп. хор и симфонический оркестр БГТОиБ
Программа выступления Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова:
1 Русский танец "Русь"
2 .Башкирский княжеский танец "Тарханы"
3 Башкирский танец " Семь девушек"
4 Башкирский танец "Семь родов"
5 Молодежный танец йошкар-олинских мари
6 Китайский танец " Лунный полет бабочки"
7 Татарский танец "Косари"
8 Корякский танец " Камчатские зарисовки"
9 Украинский танец " Гопак"
10 Хорезмский танец " Лязги "
11 .Башкирский танец "Гульназира"