В Чайковскую думу в третий раз внесли проект решения об отмене ЕНВД

Депутаты думы Чайковского городского округа в третий раз рассмотрят вопрос о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. О включении этого вопроса в повестку заседания местной думы попросил глава Чайковского городского округа Юрий Востриков. Фотографию обращения главы опубликовал у себя в Facebook депутат заксобрания Пермского края Олег Постников.

Как сообщал "Ъ-Прикамье", дума Чайковского уже дважды рассматривала вопрос о досрочной отмене единого налога, и оба раза голосовала против отмены ЕНВД. В последний раз против проекта высказались 11 депутатов, за — 11 человек, еще трое от голосования воздержались.

Отметим, что на федеральном уровне принято решение об отмене данного налога к 2021 году. После этого предприниматели могут уплачивать взносы по патентной или упрощенной системе налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно — с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. По подсчетам администрации Чайковского, компенсация для городского округа может составить 78 млн руб.