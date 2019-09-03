В Челябинской области пять школ станут опорными для Российской академии наук

В новом учебном году пять школ в Челябинской области примут участие в эксперименте по развитию научных направлений. Специалисты Российской академии наук (РАН) возьмут шефство над магнитогорской школой №5 с углубленным изучением математики, тремя челябинскими лицеями (физико-математическим лицеем №31, лицеем №77, лицеем №11) и гимназией №80. Ученые будут проводить в школах факультативы и конкурсы, читать лекции и курировать исследования, сообщает пресс-служба минобрнауки Челябинской области.

В школах будут созданы профильные классы. Наряду с традиционными профилями обучения будет вестись обучение по нанотехнологическому, биотехнологическому профилям. Применять знания на практике школьники смогут на предприятиях в закрытых городах – Снежинске, Озерске, Трехгорном, а также ГРЦ имени Макеева в Миассе.

Для реализации проекта необходимо передать пять общеобразовательных организаций с муниципального уровня управления на региональный. Эта работа ведется в рамках «дорожной карты», сообщили в минобрнауки Челябинской области.