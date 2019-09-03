В Сочи при пожаре в жилом доме погиб человек

Следственные органы проводят проверку по факту пожара в Сочи, в результате которого погиб человек, сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

В ночь на 3 сентября из горящего многоквартирного дома пожарные спасли 18 жильцов, площадь пожара составляла 800 кв. м.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, расположенной на мансардном этаже. Местные жители, увидев огонь, вызвали пожарную службу. После локализации пожара в жилой комнате квартиры было обнаружено тело мужчины, который арендовал жилье. По факту пожара назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, уточнили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар