Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в своих аптеках

Аптечная сеть «36,6» запускает проект по открытию кабинетов терапевтов в аптеке, сообщил РБК. По словам гендиректора сети Владимир Нестеренко, врачи смогут проводить обследования и выписывать рецепты. Прием будет платным, компания не раскрыла стоимость услуги.

В ближайшее время планируется открыть три кабинета в московских аптеках сети. Рабочие места врачей будут оборудованы согласно правилам лицензии на терапевтическую деятельность. «Эти кабинеты позволят пациенту обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь»,— сообщил изданию господин Нестеренко. Он отметил, что врачи не будут выписывать рецепты, о которых попросят пациенты, а только те, что посчитают нужным выдать после осмотра.

В 2017 году в партнерстве с мобильной клиникой Doc+ аптечная сеть «Доктор Столетов» начала ставить телемедицинские кабины в премиальных аптеках «Доктор Столетов» в Москве. Предполагалось, что специалисты Doc+ будут давать советы по режиму и образу жизни, питанию, профилактике заболеваний, эффективности лекарств. Позже проект был закрыт. По словам сети, этому послужили законодательные ограничения.

Подробнее читайте в интервью гендиректора ГК «Эркафарм» “Ъ”.