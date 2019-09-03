В краснодарских автобусах выявили нарушение санитарных и технических норм

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб направила обращение в администрацию Краснодара с требованием разобраться с перевозчиками на городских автобусных маршрутах, допустившими нарушение санитарных и технических нормы в салоне машин. С жалобой на удручающее состояние автобусов частных перевозчиков к парламентарию обратились местные жители.

Проверка затронула автобусы № 56, 75, 78, 163А и 182А. В их салонах были обнаружены порванные, грязные и сломанные сидения, а в некоторых транспортных средствах полы были зашиты фанерой, сообщили в пресс-службе госпожи Бессараб. В отдельных маршрутках якобы выступают травмоопасные острые металлические края ступеней.

По словам депутата, предпринимателям, чьи автобусы курсируют по городу с нарушениями, направлены требования о немедленном устранении недостатков. Согласно законодательству, при повторном нарушении недобросовестный перевозчик может лишиться не только контракта, но и лицензии.

Василий Хитрых