В Самаре изменилось движение транспорта из-за работ на водоводе

Работы на водоводе стали причиной изменения движения транспорта в Самаре. Ремонт проводится со вторника по ул. Магистральная от ул. Литвинова до Зубчаниновского шоссе. Об этом сообщает городская администрация.

«До окончания ремонтных работ по направлению из города автобусные маршруты №7, 75 вместо ул. Магистральная проследуют по улицам Литвинова, Макаренко до пересечения с улицей Транзитная и далее по маршрутам»,- говорится в сообщении.

При этом автобусы №№27, 27к, 217, 229 и 253 движутся по Зубчаниновскому шоссе, ул Воеводина, Металлургической, Магистральной и далее по основному маршруту.

Георгий Портнов