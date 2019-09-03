В Златоусте депутаты утвердили отставку главы города

Собрание депутатов Златоуста утвердило отставку мэра Вячеслава Жилина на внеочередном заседании 3 сентября. Временно исполняющим обязанности главы города назначен председатель собрания Алексей Карюков, сообщает пресс-служба представительного органа. Исполнять обязанности руководителя депутатов на период проведения конкурсного отбора кандидатов на должность мэра будет заместитель председателя собрания депутатов Марат Сафиев.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Вячеслав Жилин объявил о досрочном прекращении полномочий вчера на своей странице в Facebook. Таким образом он решил не дожидаться результатов социологического опроса о доверии горожан главе Златоуста, который планировалось провести на избирательных участках 8 сентября по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.