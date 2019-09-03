СМИ: конгрессмены планируют новое расследование против Трампа

Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен начать расследование против президента страны Дональда Трампа из-за информации о том, что глава государства платил женщинам за молчание о любовных связях с ним. О планах конгрессменов сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Члены Конгресса уже в октябре заслушают показания людей, якобы причастных к выплатам порнозвезде Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал.

Ранее детали о связи господина Трампа с госпожами Дэниелс и Макдугал рассказывал бывший адвокат президента Майкл Коэн, приговоренный к трем годам тюремного заключения. По словам господина Коэна, он организовывал выплату в $280 тыс. отступных двум женщинам в обмен на их молчание перед выборами.

Во время обысков в доме у адвоката были обнаружены документы, касающиеся выплаты госпоже Дэниелс $130 тыс. за молчание об интимных отношениях с Дональдом Трампом в 2006–2007 годах, а госпоже Макдугал — $150 тыс. от компании American Media Inc. по согласованию со штабом президента.

Сам президент утверждал, что никогда не призывал господина Коэна к каким-либо противоправным действиям. Действующий адвокат главы государства заявил, что господин Трамп «не был вовлечен в нарушения».

О последствиях скандала с порноактрисой для семьи Трамп читайте в публикации “Ъ FM” «Дональд Трамп теряет поддержку первой леди».