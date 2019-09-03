03 сентября, вторник
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Уволена и.о. замминистра тарифного регулирования Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области подписал постановление об увольнении и.о. заместителя министра тарифного регулирования Ирины Малюговой. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Как отмечается в документе, госпожа Малюгова освобождена от должности по собственному желанию с 30 августа. Она работала заместителем руководителя в государственном комитете «Единый тарифный орган Челябинской области» 11 лет, и после его преобразования в министерство тарифного регулирования региона проработала в должности замминистра еще пять лет.

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