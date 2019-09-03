Бывший сотрудник ГИБДД из Березовского осужден за инсценировки ДТП

К четырем годам колонии общего режима приговорил Березовский городской суд бывшего сотрудника городского отдела ГИБДД, обвиняемого по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконные действия) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, он по просьбе своего знакомого занимался оформлением материалов об инсценированных ДТП. Было установлено три факта, когда собственники якобы пострадавших автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более 1 млн руб.

В ходе расследования следователи допросили порядка 40 свидетелей, назначены и проведены несколько судебных почерковедческих экспертиз, изучены многочисленные детализации телефонных переговоров. Общий объем материалов уголовного дела составил девять томов, рассказали в СКР.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что выявили и задержали «нечистого на руку представителя ГИБДД» сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности. «24 мая 2018 года его с позором изгнали из системы МВД за проступок, порочащий честь органов внутренних дел. А теперь он понесет и предусмотренную законом уголовную ответственность»,— добавил он.