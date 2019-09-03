Наоми Осака дала обратный ход

Первая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка US Open 21-летняя японка Наоми Осака не смогла защитить оба этих титула. Уже в четвертом круге последнего в сезоне турнира Большого шлема, продолжающегося в Нью-Йорке, она в двух партиях потерпела поражение от швейцарки Белинды Бенчич. Таким образом, через неделю рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) во второй раз в нынешнем году возглавит австралийка Эшли Барти.

О том, что Наоми Осаке будет очень сложно второй год подряд победить на Открытом чемпионате США, было известно еще до его начала. Ведь по-настоящему крупного успеха она в последний раз добивалась еще в конце января в Мельбурне, где победила на Australian Open и стала первой теннисисткой, сумевшей за последние три года выиграть два турнира Большого шлема подряд. Последовавшее затем расставание с сербским тренером Сашей Бажиным, который способствовал резкому взлету Осаки, бесследно не прошло. Кроме того, две недели назад на важном турнире в Цинциннати она получила травму левого колена.

Тем не менее первую неделю US Open Наоми Осака в целом прошла достаточно уверенно.

Отдав один сет в стартовом матче против россиянки Анны Блинковой, она затем сравнительно легко переиграла находящуюся в хорошей форме Магду Линетт из Польши и просто разгромила темнокожую 15-летнюю американку Кори Гауфф, которую многие уже считают восходящей звездой. Однако впереди, конечно, японку ждали более серьезные испытания, и первого же из них она не выдержала. Швейцарка Белинда Бенчич, которая в нынешнем сезоне уже побеждала ее в Индиан-Уэллсе и Мадриде, сделала это третий раз подряд.

Матч, впрочем, получился непредсказуемым. В обеих партиях преимуществом попеременно владели обе соперницы, которые, как всегда, старались действовать максимально агрессивно, но в концовках Бенчич была точнее.

Швейцарская 12-я ракетка мира безукоризненно завершила все десять своих выходов к сетке, что в современном женском теннисе случается нечасто, в то время как японка допустила 21 невынужденную ошибку, почти в два раза больше, чем ее оппонентка.

В целом победа Бенчич со счетом 7:5, 6:4 выглядит абсолютно закономерной, хотя в восьмерку сильнейших на US Open она в последний раз попадала уже давно, в 2014 году, дебютируя там в основной сетке.

Таким образом, Осака лишится сразу 1760 из 6606 рейтинговых очков, имеющихся у нее на данный момент. И с первого места в классификации WTA в зависимости от итогов турнира опустится на третью либо даже на четвертую позицию. Лидерство же вернется к чемпионке Roland Garros Эшли Барти, которая также в 1/8 финала проиграла 18-й ракетке мира китаянке Ван Цян, но повторила свой прошлогодний результат и очков не потеряет. Напомним, что, обойдя Осаку 24 июня, она пропустила ее вперед через семь недель, 12 августа. Впрочем, ситуация в верхней части женского рейтинга очень плотная, и на последнем отрезке сезона за первое место наверняка развернется упорная борьба.

Пока же в четвертьфиналах US Open британка Джоанна Конта сегодня попробует обыграть украинку Элину Свитолину, а Ван Цян — американку Серену Уильямс. В среду — еще два матча, между Бенчич и хорваткой Донной Векич, а также канадкой Бьянкой Андрееску и бельгийкой Элизе Мертенс.

Определились все четвертьфиналисты и на мужском турнире. Сегодня россиянин Даниил Медведев померится силами со Станисласом Вавринкой из Швейцарии, а другой швейцарец Роджер Федерер — с болгарином Григором Димитровым. Завтра же испанец Рафаэль Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, а француз Гаэль Монфис — с итальянцем Маттео Берреттини, который в понедельник не отдал ни одного сета россиянину Андрею Рублеву.

Евгений Федяков