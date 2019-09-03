В Серовском районе восстанавливают понтонный мост через реку Каква

По данным администрации Серовского городского округа, часть конструкций строящегося моста через реку Каква, подтопленная накануне из-за застрявшего бревна, оперативно восстановлена. Работы завершены в 23.00 2 сентября. Строительство сооружения будет продолжено после понижения уровня воды в реке. «После окончания строительства и ввода в эксплуатацию мост будет полностью отвечать всем требованиям безопасности»,— обещают власти.

Пешеходный понтонный мост вблизи села Филькино был открыт 31 августа и через два дня ушел под воду. Он был построен взамен тому, что сломался в октябре 2017 года. Тогда жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей». Зимой переход через реку осуществлялся по сооруженному жителями поселка деревянному настилу, что «свидетельствует о неорганизации администрации Серовского городского округа безопасности такого вида переправы», сообщала ранее прокуратура. В летнее время — лодочной переправой. 8 мая 2019 года Серовский районный суд по иску прокуратуры обязал администрацию Серова организовать круглогодичную доступность граждан к транспортной инфраструктуре.