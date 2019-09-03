Строительство нового вокзала Пермь II планируется начать в 2020 году

Строительство нового здания железнодорожного вокзала Пермь II может начаться в 2020 году. Об этом губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал во время общения с жителями края в Instagram. «Задача — отпроектироваться и в следующем году постараться зайти в стройку»,— поделился глава региона.

Напомним, в 2018 году депутаты регионального заксобрания поддержали инициативу краевых властей о выкупе имущественного комплекса у РЖД за счет бюджетных средств. На эти цели было выделено 800 млн руб. После чего краевые власти и РЖД подписали соглашение, закрепляющее целевое назначение этих денег на строительство транспортно-пересадочного узла ТПУ Пермь II. Сейчас новый транспортно-пересадочный узел находится на стадии проектирования. В соответствии с условиями соглашения, объект планируется построить к 2022 году.