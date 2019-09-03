Приставы взыскали с АО «НИИПМ» более 100 млн рублей

Судебные приставы Прикамья взыскали долг с АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю, общая сумма налоговой задолженности общества составляла 105 млн руб., в добровольном порядке компания его не оплачивала.

В рамках принудительного взыскания долга приставы изучили ситуацию с дебиторской задолженностью, после чего пришли к выводу, что единственным способом взыскания долга станет арест «дебиторки». В итоге вся сумма долга была взыскана и перечислена в бюджет.

АО «НИИ ПМ» входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех. Специализируется на разработке перспективных образцов порохов, твердых ракетных топлив, малогазовых и воспламенительных составов и зарядов на их основе, технологических процессов их изготовления для образцов вооружения и военной техники всех видов вооруженных сил РФ.